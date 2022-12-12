Сотрудники посольства Украины в Греции получили окровавленную посылку

Сотрудники украинского посольства в Греции утром 12 декабря получили окровавленную посылку. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В своих соцсетях он подчеркнул: полицейские запустили проверку по факту инцидента. По его словам, на посылке указано, что она якобы была доставлена из автосалона Tesla, который находится в городе Зиндельфинген (Германия). Как пояснил Николенко, дипломаты уже получали конверты с таким же адресом отправителя.

"Утром в посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка", — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Ранее стало известно, что члены украинской дипломатической миссии в разных странах мира получили в общей сложности 17 посылок со взрывчаткой или окровавленными глазами животных. Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба убеждён: неизвестные пытаются запугать дипломатов такими выходками.