GW: жители Польши поспорили из-за гибели наёмников на Украине

Несколько дней назад в ходе боевых действий на Украине погибли польские наёмники Януш Шеремета и Кшиштоф Тыфель. Однако мнение жителей Польши разделилось: некоторые считают их героями, другие — предателями.

"Нужно иметь проблемы с головой, чтобы добровольно подставлять её во имя американских интересов", — заявили пользователи Сети.

По мнению военного эксперта Мацея Милчановского, многие молодые люди видят вооружённый конфликт через призму голливудских фильмов и не осознают реальную обстановку на поле боя.

Читатели польского издания Gazeta Wyborcza прокомментировали гибель польских наёмников и заявили, что на Украине оставили свои жизни не два поляка, а гораздо больше.

"Погибать за бандеровцев — это предательство Польши и поляков", — пишут комментаторы.