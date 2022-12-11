Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ

Польский наёмник, который принимал участие в боевых действиях на Артёмовском направлении, написал письмо с жалобой о сексуальных домогательствах. По его словам, некий командир взвода Антон Будко приставал к нему далеко не в служебных целях.

"Я польский наёмник Збигнев Петрицкий, выполняя задачи в составе 108 батальона 10-й бригады под Бахмутом, подвергся сексуальным домогательствам со стороны командира взвода", — написал он.

"Солдат удачи" призвал разобраться с инцидентом и наказать виновного. Более того, Петрицкий готов прийти медицинское освидетельствование, чтобы доказать случившееся.

Дата письменного обращения также указана — 6 декабря. Жалобу поляка опубликовал телеведущий Оскар Кучера в своём Telegram-канале.