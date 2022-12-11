Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВС РФ перешли в наступление в районе Великой Новосёлковки и прорвали фронт ВСУ
Воздушная тревога объявлена на половине Украины
Кручинин: российские военные и "музыканты" продолжают штурм окраин Артёмовска
Скотт Риттер: США должны больше уважать Россию, если хотят такого же отношения
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский согласился на нейтралитет ещё в марте
В районе Константиновки в ДНР сбит военный вертолёт Ми-8 ВВС Украины
Ёлку в Твери украсили портретами Зеленского, Байдена, Пугачёвой и Галкина*
После разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю
МО сообщает об уничтожении ВС РФ установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ в районе Краматорска

Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ

Мир

Польский наёмник, который принимал участие в боевых действиях на Артёмовском направлении, написал письмо с жалобой о сексуальных домогательствах. По его словам, некий командир взвода Антон Будко приставал к нему далеко не в служебных целях.

"Я польский наёмник Збигнев Петрицкий, выполняя задачи в составе 108 батальона 10-й бригады под Бахмутом, подвергся сексуальным домогательствам со стороны командира взвода", — написал он.

"Солдат удачи" призвал разобраться с инцидентом и наказать виновного. Более того, Петрицкий готов прийти медицинское освидетельствование, чтобы доказать случившееся.

Дата письменного обращения также указана — 6 декабря. Жалобу поляка опубликовал телеведущий Оскар Кучера в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Последние материалы
В районе Константиновки в ДНР сбит военный вертолёт Ми-8 ВВС Украины
Ёлку в Твери украсили портретами Зеленского, Байдена, Пугачёвой и Галкина*
После разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю
МО сообщает об уничтожении ВС РФ установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ в районе Краматорска
Миронов "отправил" Стрелкова в Израиль: он носитель больших тайн
Путин провёл телефонные переговоры с Эрдоганом
Журналист Myśl Polska Шлензак заявил, что независимость Польши является иллюзией
Ходаковский заявил о нехватке специалистов ВПК в России
Baijiahao: США пошли в атаку на РФ. Путин в ответ разыграл сильный козырь
Расчёты российских САУ "Акация" войск ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников