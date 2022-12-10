Сосновский назвал имя задержанного участника заговора "рейхсбюргеров" в Германии

Участники заговора "рейхсбюргеров" планировали захват госучреждений в Германии. Однако в Италии задержали полковника Максимилиана Эдера по просьбе немецкой генпрокуратуры. В течение нескольких месяцев он распространял теории заговора в социальных сетях.

Политолог Александр Сосновский рассказал, что Эдер является одним из самых лучших специалистов страны по антитеррору. Более того, за неделю до ареста полковник уже знал о том, что за ним следят. Эдер предупредил своих соседей о возможном штурме его квартиры.

"Скорее всего, опытный агент заметил слежку давно, ожидал ареста и "по-дружески" предупредил соседей, чтобы не пугались шума, стрельбы и криков. Вот этот полковник Эдер — этот не опереточный Генрих 13-й. Это очень серьёзно", — заявил Сосновский в своём Telegram-канале.