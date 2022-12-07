В Германии задержали россиянку по подозрению в планировании госпереворота

Представители Генеральной прокуратуры Германии рассказали о задержании 25 человек. Их заподозрили правоохранители в подготовке свержения власти.

По информации ведомства, силовики запустили оперативные мероприятия в отношении ещё 27 человек. Предположительно, 22 подозреваемых сформировали террористическую организацию. При этом три человека, в том числе россиянка, могли поддерживать группировку.

"Злоумышленники вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в бундестаг с помощью небольшой вооружённой группы", — добавили в прокуратуре.

Вместе с этим правоохранители заявили, что предполагаемые преступники связывались с представителями Москвы. Однако нет сведений, согласно которым российские чиновники помогали бунтовщикам, отметили в ведомстве.

Ранее журналисты Fox News предупредили, что ожидать госпереворота в РФ нет смысла.