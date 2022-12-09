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Бобков: Зеленский повторяет Геббельса, говоря о "влиятельных украинцах"

Мир

Киевский режим пытается всеми силами отвлечь жителей Украины от катастрофической ситуации в стране, потому Владимир Зеленский и заговорил о "самых влиятельных украинцах", уверен вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Бобков: Зеленский повторяет Геббельса, говоря о "влиятельных украинцах"

Накануне украинский президент заявил, что в 2023 году украинцы станут самым влиятельными людьми в мире. Крымский парламентарий уверен, что это такая же часть агитации, как и слова о "древних украх" — покорителях Европы.

"Всё по тем лекалам, по которым работала агитационная машина Геббельса, заставившая немцев не бросать оружие в окруженном Берлине", — отметил Бобков в интервью изданию NEWS.ru.

Зеленский раскручивает пропаганду Украины на всю мощь, чтобы отвлечь граждан страны от отсутствия электроэнергии, от огромных потерь ВСУ под Артемовском, от скорой сдачи Угледара и Соледара.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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