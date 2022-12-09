Читатели Haber7: журнал Time должен был назвать Зеленского "марионеткой года"

Американский журнал Time должен был назвать украинского президента Владимира Зеленского "марионеткой года". Такое мнение выразили читатели турецкого издания Haber7.

По их словам, Зеленский не заслужил звание "человек года", ведь он "умеет только попрошайничать по всему свету". Пользователи предположили, что США нахваливают главу Украины, потому что он "продался им".

"Бред! Его нужно назвать "марионеткой года", — указал один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие подписчики. Они также подчеркнули: Зеленский не может претендовать на высокие звания и награды, так как он "превратил страну в руины". Кроме того, читатели добавили, что президент Украины приносит лишь горе мирному населению государства.

Как пояснил ещё один пользователь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прилагает гораздо больше усилий для достижения мира на Украине, чем Зеленский.