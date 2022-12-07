Глава МИД Лавров: предложение о мире на Украине должно учитывать интересы РФ

Россия готова к разговору, если поступит серьёзное предложение о том, как остановить конфликт на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международном форуме "Примаковские чтения".

Дипломат добавил, что предложение о разрешении конфликта должно включать выполнение абсолютно законных требований России. В этом случае Москва будет готова вести диалог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Германии. Он заявил, что Россия не имеет к этому никакого отношения.