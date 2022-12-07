Россия готова к разговору, если поступит серьёзное предложение о том, как остановить конфликт на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международном форуме "Примаковские чтения".
Дипломат добавил, что предложение о разрешении конфликта должно включать выполнение абсолютно законных требований России. В этом случае Москва будет готова вести диалог.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Германии. Он заявил, что Россия не имеет к этому никакого отношения.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.