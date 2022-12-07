Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о подготовке военного переворота в ФРГ.
Он заявил в беседе с РИА Новости, что ни о каком вмешательстве РФ речи не идёт, назвав это проблемой Германии.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве узнали об этом из СМИ.
Сегодня В Германии началась крупная полицейская спецоперация против заговорщиков, планировавших госпереворот и смещение канцлера Олафа Шольца. Обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях.
Также известно, что среди задержанных оказалась гражданка России.
Как отметили в генпрокуратуре, оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков, нет.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.