Песков о спецоперации в Германии: о "вмешательстве России" речи не идёт

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о подготовке военного переворота в ФРГ.

Он заявил в беседе с РИА Новости, что ни о каком вмешательстве РФ речи не идёт, назвав это проблемой Германии.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве узнали об этом из СМИ.

Сегодня В Германии началась крупная полицейская спецоперация против заговорщиков, планировавших госпереворот и смещение канцлера Олафа Шольца. Обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях.

Также известно, что среди задержанных оказалась гражданка России.

Как отметили в генпрокуратуре, оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков, нет.