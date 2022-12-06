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Конгресс США потребовал провести аудит военной помощи Украине: каждый цент

Мир

Американцы вправе знать, на что правительство США тратит их налоги, помогая Украине, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По мнению политика, в контексте "украинских" расходов необходимо провести аудит.

Как подчеркнула Грин, счёт оказанной помощи идёт на миллиарды долларов.

"Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги", — написала Грин на своей странице в соцсетях.

Кроме того, Грин призвала прекратить снабжать оружием и деньгами Украину, так как Киев пытается "втянуть США в третью мировую".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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