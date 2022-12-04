Spiegel: Шольц пытается понять Путина через книги о президенте России

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет понять характер и логику мышления президента РФ Владимира Путина, читая о нём книги и его собственные статьи. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

Издание говорит о работах европейских писателей о внешней и внутренней политике Путина, а также статье самого российского лидера о русских и украинцах, написанной в июле 2021 года.

Автор материала заметил, что канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература на него влияет, на какой теоретической концепции базируется его политика.

Журналисты Spiegel заявляют, что Шольц встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину", а также консультировался со своей предшественницей на посту канцлера Ангелой Меркель, чтобы лучше понять Кремль.