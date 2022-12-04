Канцлер Германии Олаф Шольц хочет понять характер и логику мышления президента РФ Владимира Путина, читая о нём книги и его собственные статьи. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.
Издание говорит о работах европейских писателей о внешней и внутренней политике Путина, а также статье самого российского лидера о русских и украинцах, написанной в июле 2021 года.
Автор материала заметил, что канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература на него влияет, на какой теоретической концепции базируется его политика.
Журналисты Spiegel заявляют, что Шольц встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину", а также консультировался со своей предшественницей на посту канцлера Ангелой Меркель, чтобы лучше понять Кремль.
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