Генштаб ВСУ: в Британии завершена последняя тренировка солдат ВСУ в 2022 году

Серия тренировок украинских солдат на территории Великобритании завершилась. Это было последнее обучение в 2022 году, которое проводили английские и канадские инструкторы с середины лета, заявили в генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе уточнили, что во время тренировок военнослужащие получали основные боевые навыки, учились оказывать помощь раненым и эвакуировать их. Также были курсы по оказанию первой медицинской помощи, стрельбе, обеспечению и распознаванию взрывной угрозы. Кроме этого, боевики ВСУ учились вести бои как в городских условиях, так и в окопах.