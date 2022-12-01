Коц указал на серьёзную проблему украинской армии: "Пентагон такого не ожидал"

Большая часть артиллерийских орудий, которые Украина получила от западных стран, уже небоеспособна. Кроме этого, у Киева не хватает ремонтных мощностей. Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Поздней осенью в ходе военной спецоперации обе стороны конфликта применяли артиллерию гораздо чаще, поскольку активность боевых действий снизилась из-за погодных условий. Однако солдаты ВСУ начали жаловаться на нехватку боеприпасов ещё весной. Западные страны предоставили Киеву необходимые снаряды, но треть орудий вышла из строя, отметил Коц.

"Пентагон такого не ожидал", — указал он.

Наиболее частые проблемы ВСУ испытывают с американскими гаубицам M777, французскими Caesar и немецкими PZH2000 калибра 155 мм.

По словам офицера 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР с позывным Клим, разбитые орудия противника удалось изучить. В результате анализа стало известно, что западное вооружение 155 калибра не предназначено на крупного вооружённого конфликта, заявил он.

"Из-за особенностей конструкции они куда менее надежны, чем 152-миллиметровки, такие как "Мста-С", "Мста-Б", "Гиацинт", которыми вооружена российская армия", — сообщается в материале.

США намерены приобрести у Южной Кореи около 100 тысяч таких боеприпасов для Украины. По данным американского командования, этого хватит на несколько недель активных боевых действий.

"Всё это, наряду с логистическими проблемами, может доставить ВСУ немало неприятностей", — заключил Коц.