Синоптики предупреждают, что в Европе ожидается самая холодная и снежная зима за последние 56 лет, сообщает EADaily.
Польские СМИ прогнозируют, что в конце ноября в Европе образуется снежный покров, которого в этой части континента не видели уже более пяти десятилетий.
"Это увеличивает вероятность прогноза холодной зимы как для Северной Америки, так и для Европы. Предыдущие прогнозы для Польши показывают, что в начале декабря термометры могут показывать минус 15 градусов по Цельсию", — гласят выводы экспертов.
Специалисты Финского метеорологического института отмечают, что низкие температуры будут наблюдаться в Польше и восточной части Европы в начале зимы.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.