Европу ждёт самая суровая зима за последние полвека

Синоптики предупреждают, что в Европе ожидается самая холодная и снежная зима за последние 56 лет, сообщает EADaily.

Польские СМИ прогнозируют, что в конце ноября в Европе образуется снежный покров, которого в этой части континента не видели уже более пяти десятилетий.

"Это увеличивает вероятность прогноза холодной зимы как для Северной Америки, так и для Европы. Предыдущие прогнозы для Польши показывают, что в начале декабря термометры могут показывать минус 15 градусов по Цельсию", — гласят выводы экспертов.

Специалисты Финского метеорологического института отмечают, что низкие температуры будут наблюдаться в Польше и восточной части Европы в начале зимы.