Глава МИД Латвии: Киеву надо разрешить наносить удары по РФ, дав оружие

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высказался за военную риторику, которую, по его мнению, Украина должна вести в отношении России.

По словам Ринкевичса, странам Запада следует поставить Украине оружие, при помощи которого она сможет наносить удары по территории России. Также глава латвийского МИД высказался за то, чтобы позволить Киеву обстреливать РФ.

"Мы должны разрешить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов в России", — приводит слова Ринкевичса агентство Bloomberg.

По мнению Ринкевичса, Западу не следует опасаться эскалации, которая может последовать за таким шагом.

Латвийский министр добавил, что и некоторые другие страны ЕС хотят, чтобы Украина получила возможность наносить удары по РФ.