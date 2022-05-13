Глава МИД Латвии Ринкевичс: Балтийское море теперь принадлежит НАТО

Балтийское море теперь принадлежит Североатлантическому альянсу. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис добавил, что это очень чёткое послание для других стран. В интервью Financial Times он подчеркнул: северная часть Европы является территорией НАТО.

"Балтийское море становится морем НАТО", — отметил Ринкевичс.

Кроме того, руководители МИД стран Балтии сообщили, что Латвия, Литва и Эстония будут стремиться как можно скорее ратифицировать заявления Финляндии и Швеции на вхождение в состав блока. Они убеждены: вступление этих государств в альянс укрепит их собственную безопасность и потенциал для отражения любых нападений.

По словам глав внешнеполитических ведомств, ВС Финляндии полностью совместимы с вооружёнными силами НАТО.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция в ближайшее время подадут документы на членство в Североатлантическом альянсе.