Украина получает тайные поставки оружия от стран, которые публично своё участие в этом отрицают. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Parisien.
По его словам, Киев получает военную помощь от ряда стран не напрямую, а через посредников. Эти посредники закупают вооружения у третьих стран и затем передают его Украине.
"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами всё происходит", — рассказал дипломат.
Ранее украинка обвинила жену президента Зеленского Елену в том, что она не занимается женскими обязанностями, а "ходит и попрошайничает оружие".
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