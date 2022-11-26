Кулеба: Украина получает тайные поставки оружия от стран, которые это отрицают

Украина получает тайные поставки оружия от стран, которые публично своё участие в этом отрицают. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Parisien.

По его словам, Киев получает военную помощь от ряда стран не напрямую, а через посредников. Эти посредники закупают вооружения у третьих стран и затем передают его Украине.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами всё происходит", — рассказал дипломат.

Ранее украинка обвинила жену президента Зеленского Елену в том, что она не занимается женскими обязанностями, а "ходит и попрошайничает оружие".