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DM: британцы призвали наказать Бельгию за отказ в передаче Лондону боеголовок

Мир

Между Лондоном и Брюсселем возникли разногласия после того, как правительство Бельгии отказало в передаче своему союзнику по НАТО критически важного оборудования для сил ядерного сдерживания — пресса для боеголовок.

DM: британцы призвали наказать Бельгию за отказ в передаче Лондону боеголовок

Великобритания грозилась отменить заказ на поставку пулемётов от компании FN Herstal стоимостью 600 миллионов евро. Это вызвало обострение конфликта. Читатели издания The Daily Mail резко отреагировали на это.

"Просто выгоните бельгийцев из Великобритании! И не давайте их кораблям использовать воды Ла-Манша!" — написал пользователь Joho v.

Читатель Net2763 считает, что Бельгия не является надёжным союзником Британии.

"Может быть, бельгийцам следует вспомнить, кто дважды освобождал их страну, когда их дружелюбные коллеги из ЕС решили её захватить. У них в сердцах вечная неблагодарность, как и у французов", — напомнил RagingCalm.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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