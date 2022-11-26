Дедондер: Бельгия предоставит Украине десять беспилотных подводных аппаратов

Глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что Брюссель намерен поставить Киеву десять беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории.

"Эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами", — приводит его слова LeSoir.

По словам министра, мобильные лаборатории можно оперативно развернуть на месте инцидента химического, бактериологического, радиологического или ядерного характера.

Ранее замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков сообщил, что попадание снаряда в ёмкость с отработанным топливом на ЗАЭС может вызвать эффект "грязной бомбы".