Украинцы высмеяли униженную позу Зеленского на встрече с главой британского МИД

После визита премьер-министра Великобритании в Киев приехал новый глава МИД страны Джеймс Клеверли, который показал Владимиру Зеленскому, кто является настоящим хозяином на Украине.

На официальной фотографии со встречи можно видеть, что Клеверли даже не потрудился вынуть руки из карманов, когда вошёл в офис президента Украины. Вместо рукопожатия украинскому лидеру пришлось прикладывать руку к сердцу.

"Барин приехал. Этот Клеверли показал, кто настоящий хозяин на Банковой. А переговоры он вёл, наверное, положив ноги на стол перед Зеленским", — прокомментировали снимок пользователи украинских соцсетей.

В результате встречи глава британского внешнеполитического ведомства пообещал передать Киеву 24 автомобиля "скорой" и шесть бронированных машин.