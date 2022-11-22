В Севастополе прекращено движение пассажирского морского транспорта

Согласно сообщению городского правительства, в Севастополе остановили движение пассажирского морского транспорта.

"Движение морского пассажирского транспорта остановлено", — сказано в сообщении правительства.

В рамках компенсационного маршрута с конечных остановочных точек — площади Захарова и площади Нахимова — ходят автобусы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вечером 22 ноября город подвергся атаке беспилотников, из-за чего средства в небе над ним работают ПВО. Как уточнил губернатор, сбиты уже два дрона.