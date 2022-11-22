По словам губернатора Михаила Развожаева, Севастополь подвергся атаке беспилотников.
Глава города рассказал, что в городе работают системы ПВО, на счету которых уже два сбитых дрона.
"Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что спецслужбы и военные силы приведены в боевую готовность. При этом Развожаев призвал жителей города не паниковать, добавив, что никаких разрушений гражданских объектов зафиксировано не было.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.