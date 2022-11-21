МК: сотрудник ЧРК указал на нюансы системы слежения Пентагона MetaConstellation

Сотрудник частной разведывательной компании (ЧРК) на условиях полной анонимности рассказал о нюансах работы американской системы слежения MetaConstellation, разработчиком которой является компания Palantir. В современных боях крайне важна разведка, такие программы могут обеспечить её. Но и у главной системы Пентагона есть минусы, рассказал разведчик.

Запад активно поддерживает Украину, устраивая на её территории своего рода полигон всех видов вооружений, систем разведки и связи, говорит он. Так, известно о программе слежения MetaConstellation, которая активно применяется военными не только США, но и других стран. В боевых же действиях Meta и вовсе незаменима.

"MetaConstellation работает с конкретными данными, полученными со спутников, например, фотографиями. Заказчик указывает область своего интереса — например, конкретная территория в конкретный период времени. Система сама подбирает ему источники информации, а также проводит предварительный анализ данных с помощью искусственного интеллекта. По сути, это радикальное ускорение получения результата", сообщает разведчик в беседе с "МК".

Раньше, чтобы отследить перемещение подразделений, требовались часы и даже дни. Теперь же это можно сделать за несколько минут, отмечает он. Однако и у такой программы есть свои минусы. Если обстановка меняется слишком быстро, то система не может это отследить. Meta подходит для ситуаций, когда всё меняется не стремительно, а в течение 1-24 часов, рассказал сотрудник ЧРК.