Сегодня президент Украины принимал у себя "очередного" британского премьера — в гости к Владимиру Зеленскому приехал Риши Сунак.
Видео встречи опубликовано в Telegram лидера Незалежной. На нём Зеленский встречает гостя у входа в свой Офис.
Пользователи Telegram обратили внимание на то, как низко премьер Великобритании кланяется украинскому президенту:
"Рикша Сунак приехал в Киев. Все-таки у него лакейская привычка в генах. И избавиться от неё не просто. Он единственный, кто здоровается с Зеленским как служка, а Зеля при этом чувствует себя белым хозяином", — пишет ZлОй Пруф.
Судя по тому, что рассказал в соцсетях Зеленский (или кто-то, кто ведёт его странички), он встречей с "британским другом" доволен:
"В ходе сегодняшней встречи мы обсудили наиболее важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", — написал он, уточнив, что Сунак "пообещал помощь в усилении ПВО" — даст 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.
К слову, недавно вступивший в должность Риши Сунак ничему, похоже, не научился на примере своих предшественников, которым "горячая дружба" с Киевом вышла боком:
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