Премьер Британии в Киеве низко кланялся и многое обещал

Сегодня президент Украины принимал у себя "очередного" британского премьера — в гости к Владимиру Зеленскому приехал Риши Сунак.

Видео встречи опубликовано в Telegram лидера Незалежной. На нём Зеленский встречает гостя у входа в свой Офис.

Пользователи Telegram обратили внимание на то, как низко премьер Великобритании кланяется украинскому президенту:

"Рикша Сунак приехал в Киев. Все-таки у него лакейская привычка в генах. И избавиться от неё не просто. Он единственный, кто здоровается с Зеленским как служка, а Зеля при этом чувствует себя белым хозяином", — пишет ZлОй Пруф.

Судя по тому, что рассказал в соцсетях Зеленский (или кто-то, кто ведёт его странички), он встречей с "британским другом" доволен:

"В ходе сегодняшней встречи мы обсудили наиболее важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", — написал он, уточнив, что Сунак "пообещал помощь в усилении ПВО" — даст 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.

К слову, недавно вступивший в должность Риши Сунак ничему, похоже, не научился на примере своих предшественников, которым "горячая дружба" с Киевом вышла боком:

сначала Борис Джонсон после многократных визитов "к Зеленскому" лишился поста,

после многократных визитов "к Зеленскому" лишился поста, потом сменившая его Лиз Трасс слишком рьяно начала требовать от правительства "больше помощи" Украине и её сняли с должности.