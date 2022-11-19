Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тимченко призвал украинцев покинуть страну до наступления зимы
Военкор Лисицын сообщил о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Кременной в ЛНР
Шольц обратился к Путину: "Ни одна страна не является соседским задним двором"
Марков назвал взрыв газопровода в Питере терактом: РФ выразит озабоченность?
Военкор показал, что остаётся от городов, "освобождаемых" ВСУ
Медведев о боязни Зеленского вступать в переговоры с РФ: "Укокошат националисты"
Кива: Зеленский выполнил свою роль - уничтожил Украину
Подоляк: Киев не собирается заключать перемирие с Москвой
В Ленинградской области тушат сильный пожар, возникший вследствие взрыва

Премьер Британии в Киеве низко кланялся и многое обещал

Мир

Сегодня президент Украины принимал у себя "очередного" британского премьера — в гости к Владимиру Зеленскому приехал Риши Сунак.

Премьер Британии в Киеве низко кланялся и многое обещал

Видео встречи опубликовано в Telegram лидера Незалежной. На нём Зеленский встречает гостя у входа в свой Офис.

Пользователи Telegram обратили внимание на то, как низко премьер Великобритании кланяется украинскому президенту:

"Рикша Сунак приехал в Киев. Все-таки у него лакейская привычка в генах. И избавиться от неё не просто. Он единственный, кто здоровается с Зеленским как служка, а Зеля при этом чувствует себя белым хозяином", — пишет ZлОй Пруф.

Судя по тому, что рассказал в соцсетях Зеленский (или кто-то, кто ведёт его странички), он встречей с "британским другом" доволен:

"В ходе сегодняшней встречи мы обсудили наиболее важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", — написал он, уточнив, что Сунак "пообещал помощь в усилении ПВО" — даст 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.

К слову, недавно вступивший в должность Риши Сунак ничему, похоже, не научился на примере своих предшественников, которым "горячая дружба" с Киевом вышла боком:

  • сначала Борис Джонсон после многократных визитов "к Зеленскому" лишился поста,
  • потом сменившая его Лиз Трасс слишком рьяно начала требовать от правительства "больше помощи" Украине и её сняли с должности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки

Россия тестирует возможность нанесения ядерного удара, убеждены эксперты.

Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ
Силовые структуры
Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ
Мир. Новости мира
Стаун: Зеленский обвинил РФ в ЧП с ракетой из-за страха лишиться помощи Запада
Силовые структуры
ВКС РФ поразили украинские цеха по изготовлению ракет
Ольга Лебедева "Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 19 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Сергей Лебедев Налог на домашних животных поможет России обеспечить безопасность городов Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
Силовые структуры
В Сети опубликованы видеокадры жестокой расправы военных ВСУ над пленными ВС РФ
Украина больше не "жертва агрессии". Вашингтон занялся Realpolitik
США и Канада. Новости и аналитика
Украина больше не "жертва агрессии". Вашингтон занялся Realpolitik
Последние материалы
Правда о Церкви, которой нет в инете
Премьер Британии в Киеве низко кланялся и многое обещал
Военкор Лисицын сообщил о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Кременной в ЛНР
Шольц обратился к Путину: "Ни одна страна не является соседским задним двором"
Марков назвал взрыв газопровода в Питере терактом: РФ выразит озабоченность?
Военкор показал, что остаётся от городов, "освобождаемых" ВСУ
Медведев о боязни Зеленского вступать в переговоры с РФ: "Укокошат националисты"
Кива: Зеленский выполнил свою роль - уничтожил Украину
Подоляк: Киев не собирается заключать перемирие с Москвой
В Ленинградской области тушат сильный пожар, возникший вследствие взрыва
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников