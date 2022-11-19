NBC: на Западе назрел раскол из-за видения итогов украинского конфликта

Иностранные партнёры Украины разошлись во мнениях, как должен закончиться конфликт в Незалежной, заявил американский обозреватель Патрик Смит.

По мнению аналитика, украинскую кампанию либо придётся продолжать, либо подталкивать Киев на переговоры. Однако на фоне этого на Западе и в ЕС назрел раскол.

"На этой неделе, похоже, наметился раскол среди союзников Украины по поводу того, должны ли киевские власти сесть за стол переговоров с Россией", — пояснил Смит в статье для NBC.

Смит подчеркнул, что Вашингтон настаивает на дипломатическом завершении конфликта, но некоторые европейские политики с этим несогласны.