Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит перестать распространять непроверенную информацию, заявил бывший начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, Киев сразу же обвинил в инциденте с упавшими ракетами на территории Польши Россию без каких-либо доказательств.
"Необходимо, чтобы украинцы не распространяли ещё не проверенную информацию. Я имею в виду то, что сказал президент Владимир Зеленский", — пояснил Шедивы в интервью iROZHLAS.
Кроме того, Зеленский потребовал незамедлительного ответа от западных партнёров, что недопустимо в данном контексте, резюмировал генерал.
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