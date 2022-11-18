Член Совета Федерации России от Еврейской автономной области Владимир Джабаров высказался по поводу расстрела оказавшихся в плену российских бойцов украинскими военными.
По словам сенатора, на подобные действия, которые показали военнослужащие ВСУ, были способны исключительно гестаповцы и эсэсовцы. Политик признался, что произошедшее "не укладывается в голове".
"Просто в голове не укладывается, что ВСУ обагрили свои руки кровью безоружных русских воинов. Знаете, о чем подумалось? Ведь даже солдаты вермахта в годы Великой Отечественной войны не расстреливали пленных и безоружных красноармейцев. Расстреливали их позже уже гестаповцы и эсэсовцы", — написал Джабаров в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что этот грех украинские неонацисты не смогут смыть с себя до конца своих дней.
Джабаров добавил, что "Украина тяжело больна неонацизмом", а значит, России необходимо до конца выполнить цели и задачи спецоперации.
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