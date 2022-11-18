Гордон* заявил, что уликой в Гааге было его интервью с Гиркиным: У нас была цель

Дмитрий Гордон* назвал его интервью с экс-министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) спецоперацией, проведённой совместно с ГУР Украины для Гаагского суда.

Украинский журналист объяснил, что пожизненный приговор, вынесенный Игорю Гиркину судом в Гааге, является и его заслугой тоже.

"Я сегодня чувствую себя радостным, потому что и моя скромная лепта в это решение суда в Гааге есть. В 2020 году я взял интервью у российского террориста Игоря Гиркина, которое посмотрели 12 миллионов человек во всём мире… Материалы этого интервью, само это интервью, стало частью обвинения против Игоря Гиркина в международном трибунале", — сказал Дмитрий Гордон.

Он заявил, что 58 вопросов для интервью были заранее согласованы с генеральной прокуратурой Украины и главным управлением военной разведки Украины.

"У нас была цель. Гиркин и до этого давал интервью, но для того, чтобы быть запротоколированным в Гааге, он должен был ответить на вопросы, которые интересовали следствие. Они должны были быть сформулированы так, как если бы их задавал следователь", — объяснил украинский журналист.

Гордон отметил, что постарался сделать так, чтобы Гиркин не догадался, что это был допрос.

Ранее сообщалось, что Гаагский суд приговорил граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному лишению свободы.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.