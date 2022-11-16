Самолёт НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши. Об этом пишет CNN.
Издание заявляет, что данные переданы Варшаве и альянсу. При этом кто пустил ракету — не сообщается.
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