CNN: самолёт НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши

Самолёт НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши. Об этом пишет CNN.

Издание заявляет, что данные переданы Варшаве и альянсу. При этом кто пустил ракету — не сообщается.

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