Читатели Daily Mail возмутились награждением футболиста из Украины за русофобию

По мнению британских читателей, награждение футболиста сборной Украины, играющего за лондонский клуб "Арсенал" Александра Зинченко премией European Diversity Awards за антироссийские высказывания выглядит очень сомнительно.

Награда досталась Зинченко за его активную антироссийскую риторику, футболист выиграл в номинации "Чемпион года в области медиаразнообразия", о чём сообщается на официальном сайте премии.

Однако у читателей Daily Mail в связи с этим награждением появилась масса логичных вопросов и сомнений по поводу уместности подобного рода награды.

"А как его посты в соцсетях связаны с разнообразием? Раздают награды кому и как захотят", — спросил один из комментаторов. "А почему он не был против притеснения восточных украинцев?" — задал вопрос другой пользователь. "Переживает о конфликте в родной стране, но живет и зарабатывает в Британии", — иронично написали в комментариях.

Многие комментаторы считают, что игра в футбол никаким образом не делает спортсмена героем, ведь он не защищает свою страну, а спокойно живёт в Британии, откуда и делится своим мнением.

В заключение британцы напомнили лидерам США и Украины Джо Байдену и Владимиру Зеленскому, что спорт должен оставаться вне политики.