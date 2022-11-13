Киевлянам посоветовали уехать на зиму из столицы туда, где есть электричество

Депутат городского совета Киева Андрей Витренко дал совет жителям столицы "перезимовать в других местах", где есть электричество.

"Если у людей есть возможность перезимовать в более комфортных условиях, к которым наши коллеги, ой, наши киевляне привыкли", — уточнил он в интервью украинскому телеканалу.

На оговорку украинского парламентария обратил внимание журналист Руслан Осташко.

"Разделять судьбу рядовых киевлян украинская политическая элита не собирается", — предположил корреспондент в собственном Telegram-канале.

Он уверен, что истеблишмент Незалежной перезимует в теплых странах, пока граждане страны будут превозмогать последствия решений власти.

Ранее военный эксперт предупредил, что Киев готовит провокацию в Херсоне, чтобы в ООН обвинить Россию в геноциде.