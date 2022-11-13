Депутат городского совета Киева Андрей Витренко дал совет жителям столицы "перезимовать в других местах", где есть электричество.
"Если у людей есть возможность перезимовать в более комфортных условиях, к которым наши коллеги, ой, наши киевляне привыкли", — уточнил он в интервью украинскому телеканалу.
На оговорку украинского парламентария обратил внимание журналист Руслан Осташко.
"Разделять судьбу рядовых киевлян украинская политическая элита не собирается", — предположил корреспондент в собственном Telegram-канале.
Он уверен, что истеблишмент Незалежной перезимует в теплых странах, пока граждане страны будут превозмогать последствия решений власти.
Ранее военный эксперт предупредил, что Киев готовит провокацию в Херсоне, чтобы в ООН обвинить Россию в геноциде.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.