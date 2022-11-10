Семейная пара из США попыталась продать Бразилии данные о подлодках

Семейная пара из США решила поймать удачу за хвост и немного подзаработать на секретах страны — ведь в их распоряжении были сведения об американских подлодках.

Как пишет Telegram-канал "Sputnik Таджикистан", Джонатан и Диана Тоббе обратились к Бразилии с предложением передать данные о ядерных реакторах субмарин, однако ФБР письмо перехватило. В результате предприимчивые супруги проведут ближайшие десятилетия в местах не столь отдалённых.

Выяснилось, что мужчина ранее служил в ВМС США, а продать секретные данные Китаю и России супруги не решились якобы из-за "моральных соображений".