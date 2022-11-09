The Times: главная причина недоверия американцев к Зеленскому – коррупция

Британское издание The Times сообщает, что главная причина недоверия американцев к Зеленскому — коррупция.

В статье заявляется, что США могут перестать помогать Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Журналист пишет, что Зеленскому необходимо показать своим западным коллегам, что все передаваемые средства тратятся по назначению. Коррупция на Украине — одна из официальных причин, почему Киев не хотят принимать в НАТО.