Британское издание The Times сообщает, что главная причина недоверия американцев к Зеленскому — коррупция.
В статье заявляется, что США могут перестать помогать Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Журналист пишет, что Зеленскому необходимо показать своим западным коллегам, что все передаваемые средства тратятся по назначению. Коррупция на Украине — одна из официальных причин, почему Киев не хотят принимать в НАТО.
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