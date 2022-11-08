Хачапуридзе: Саакашвили может быть болен 36 разными заболеваниями

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у него диагностировано порядка 36 диагнозов, в том числе деменция и туберкулёз.

"У нас есть подозрения, и ведётся работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулёз и еще 34 болезни", — отметил он.

Как сообщил адвокат, он уже получил отчет заграничных экспертов после того, как были проведены исследования, результаты хотят обнародовать позже.

Ранее Саакашвили заявил о желании "непосредственно участвовать в борьбе" на Украине.