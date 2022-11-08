Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у него диагностировано порядка 36 диагнозов, в том числе деменция и туберкулёз.
"У нас есть подозрения, и ведётся работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулёз и еще 34 болезни", — отметил он.
Как сообщил адвокат, он уже получил отчет заграничных экспертов после того, как были проведены исследования, результаты хотят обнародовать позже.
Ранее Саакашвили заявил о желании "непосредственно участвовать в борьбе" на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.