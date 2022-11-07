Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил планы Еврокомиссии направить Киеву три миллиарда евро до конца года в качестве "исключительной макрофинансовой помощи".
По словам политолога, Евросоюз затягивает украинский конфликт, что негативно отразится на уровне жизни самих европейцев.
Орлов подчеркнул, что ЕС — зависимый от США альянс.
"США… фактически стремятся искусственно обанкротить Европу. Получается, что кашу заварили администрация США и правительство Великобритании, а расхлёбывать её приходится рядовым европейцам", — сказал политолог в беседе с RT.
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