Политолог Орлов заявил о планах США обанкротить Европу

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил планы Еврокомиссии направить Киеву три миллиарда евро до конца года в качестве "исключительной макрофинансовой помощи".

По словам политолога, Евросоюз затягивает украинский конфликт, что негативно отразится на уровне жизни самих европейцев.

Орлов подчеркнул, что ЕС — зависимый от США альянс.

"США… фактически стремятся искусственно обанкротить Европу. Получается, что кашу заварили администрация США и правительство Великобритании, а расхлёбывать её приходится рядовым европейцам", — сказал политолог в беседе с RT.