Согласно заявлению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, с правового берега региона 7 ноября отплыл последний теплоход, однако эвакуация всё ещё идёт.
Представитель администрации уточнил, что с правобережной части на левобережную жители могут добраться на любом транспорте, в то время как с левого берега на правый попасть уже не получится — власти перекрали это направление, настоятельно не рекомендовав пока ехать в Херсон.
"С правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые могли уйти на левый берег. Сейчас эвакуация продолжается. С правого на левый берег вы можете добраться разными видами транспорта. С левого на правый берег мы закрыли дорогу и в город мы вам не рекомендуем возвращаться", — сказал Стремоусов в своём Telegram-канале.
Замглавы администрации добавил, что прибывающих на левый берег на автобусах перевозят в Крым, где волонтёры оказывают им необходимую помощь по переправке в другие российские регионы.
В заключение Стремоусов напомнил, что каждому жителю Херсонщины, согласившемуся на эвакуацию, полагается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также жилищный сертификат.
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