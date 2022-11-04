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WSJ: США и их союзники определились с условиями применения потолка цен на нефть

Мир

Вашингтон и его союзники определились с условиям использования потолка цен на поставки нефти из РФ. Об этом пишет Wall Street Journal.

WSJ: США и их союзники определились с условиями применения потолка цен на нефть

По информации источников издания, каждую партию российского топлива, перевозимую по морскому пути, будут воспринимать как попадающую под ограничение стоимости лишь в том случае, если её впервые продают покупателю на земле.

"Повторная реализация этой же нефти не должна попадать под ограничения", — отмечается в публикации.

Ранее руководитель Минфина США Джанет Йеллен призвала установить потолок цен на российскую нефть в пределах 60 долларов за баррель. Как пояснила политик, такая мера позволит сократить доходы Москвы на энергетическом рынке.

При этом советник украинского президента Олег Устенко предложил Западу ограничить стоимость топлива из РФ до 10-20 долларов за баррель.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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