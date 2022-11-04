Лидер Ирана Эбрахим Раиси отреагировал на слова американского коллеги Джо Байдена, который пообещал "освободить" республику.
Как заявил глава страны, в 1979 году революционеры взяли под контроль посольство США в Тегеране. По словам Раиси, тогда государство стало свободным.
"Иран полон решимости снова не попасть в ваш (американский. — Прим. ред.) плен", — подчеркнул президент, слова которого приводит TABNAK.
Ранее Байден в ходе предвыборного митинга сказал, что Вашингтон намерен "освободить Иран". Известно, что американский лидер до своего заявления рассуждал о медицинской помощи ветеранам.
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