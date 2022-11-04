Президент Ирана Раиси обратился к Байдену: страна снова не попадёт в ваш плен

Лидер Ирана Эбрахим Раиси отреагировал на слова американского коллеги Джо Байдена, который пообещал "освободить" республику.

Как заявил глава страны, в 1979 году революционеры взяли под контроль посольство США в Тегеране. По словам Раиси, тогда государство стало свободным.

"Иран полон решимости снова не попасть в ваш (американский. — Прим. ред.) плен", — подчеркнул президент, слова которого приводит TABNAK.

Ранее Байден в ходе предвыборного митинга сказал, что Вашингтон намерен "освободить Иран". Известно, что американский лидер до своего заявления рассуждал о медицинской помощи ветеранам.