Над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум было поднято "Красное Знамя Возмездия". Символ означает объявление войны по мотивам кровной мести.
Эксперты напомнили, что в последний раз красное знамя поднималось в 2020 году, когда американским ракетным ударом в Багдаде был убит генерал-лейтенант Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.
Хотя в настоящий момент причины поднятия флага не сообщаются, разведка Саудовской Аравии поделилась с Пентагоном данными о скорой атаке Ирана на цели в королевстве. Стало известно, что американские подразделения в регионе приведены в состояние повышенной готовности.
Накануне шведские СМИ сообщили, что Стокгольм выделяет более 27 миллиардов евро на подготовку к войне, голоду и массовым захоронениям.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.