В Иране над мечетью подняли "Красное Знамя Возмездия" — страна объявляет войну

Над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум было поднято "Красное Знамя Возмездия". Символ означает объявление войны по мотивам кровной мести.

Эксперты напомнили, что в последний раз красное знамя поднималось в 2020 году, когда американским ракетным ударом в Багдаде был убит генерал-лейтенант Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Хотя в настоящий момент причины поднятия флага не сообщаются, разведка Саудовской Аравии поделилась с Пентагоном данными о скорой атаке Ирана на цели в королевстве. Стало известно, что американские подразделения в регионе приведены в состояние повышенной готовности.

Накануне шведские СМИ сообщили, что Стокгольм выделяет более 27 миллиардов евро на подготовку к войне, голоду и массовым захоронениям.