Генсек ООН рад, что Россия вернулась в зерновую сделку

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил одобрение возвращению России в "черноморскую зерновую сделку", и сейчас способствует устранению препятствий для вывоза удобрений и продовольствия из РФ. Об этом уведомил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует заявление Российской Федерации о ее возобновлении участия в реализации черноморской зерновой инициативы, направленной на обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины", — сказал Дюжаррик.

Дюжарик добавил, что Гутерреш поддерживает связь с со всеми заинтересованными участниками сделки для того, чтобы она больше не прерывалась. Дюжаррик добавил, что Гутерреш работает над устранением оставшихся преград, стоящих на пути беспрепятственного экспорта российских удобрений и продовольствия — то есть над выполнением поставленного Россией условия для возобновления своего участия в зерновой сделке.