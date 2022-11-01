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Захарова ждёт ответ Британии по поводу SMS Трасс после ЧП на "Северных потоках"

Мир

Россия и весь мир ждут, когда Лондон прокомментирует информацию по поводу SMS, отправленного с телефона экс-премьера Британии Лиз Трасс после взрывов на "Северных потоках". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ждёт ответ Британии по поводу SMS Трасс после ЧП на "Северных потоках"

Ранее СМИ распространили сведения о том, что Трасс написала государственному секретарю США Энтони Блинкену сообщение со словами "it's done" ("с ним всё покончено"), напомнила дипломат. Авторы многих западных изданий убеждены: речь шла об осуществлении подрыва газопроводов.

По словам Захаровой, миллионы людей по всему миру ожидают ответ на вопрос о том, действительно ли бывший премьер Британии отправила SMS в Штаты непосредственно после аварии на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2".

"Они имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершённом теракте", — указала официальный представитель МИД РФ.

Ранее стало известно, что Трасс может быть причастна к ЧП на "Северных потоках". Как отмечает The American Thinker, она отправила сообщение Блинкену через минуту после катастрофы.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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