Захарова ждёт ответ Британии по поводу SMS Трасс после ЧП на "Северных потоках"

Россия и весь мир ждут, когда Лондон прокомментирует информацию по поводу SMS, отправленного с телефона экс-премьера Британии Лиз Трасс после взрывов на "Северных потоках". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее СМИ распространили сведения о том, что Трасс написала государственному секретарю США Энтони Блинкену сообщение со словами "it's done" ("с ним всё покончено"), напомнила дипломат. Авторы многих западных изданий убеждены: речь шла об осуществлении подрыва газопроводов.

По словам Захаровой, миллионы людей по всему миру ожидают ответ на вопрос о том, действительно ли бывший премьер Британии отправила SMS в Штаты непосредственно после аварии на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2".

"Они имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершённом теракте", — указала официальный представитель МИД РФ.

Ранее стало известно, что Трасс может быть причастна к ЧП на "Северных потоках". Как отмечает The American Thinker, она отправила сообщение Блинкену через минуту после катастрофы.