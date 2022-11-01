Россия и весь мир ждут, когда Лондон прокомментирует информацию по поводу SMS, отправленного с телефона экс-премьера Британии Лиз Трасс после взрывов на "Северных потоках". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее СМИ распространили сведения о том, что Трасс написала государственному секретарю США Энтони Блинкену сообщение со словами "it's done" ("с ним всё покончено"), напомнила дипломат. Авторы многих западных изданий убеждены: речь шла об осуществлении подрыва газопроводов.
По словам Захаровой, миллионы людей по всему миру ожидают ответ на вопрос о том, действительно ли бывший премьер Британии отправила SMS в Штаты непосредственно после аварии на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2".
"Они имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершённом теракте", — указала официальный представитель МИД РФ.
Ранее стало известно, что Трасс может быть причастна к ЧП на "Северных потоках". Как отмечает The American Thinker, она отправила сообщение Блинкену через минуту после катастрофы.
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