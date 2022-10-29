Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о начале наступления ВС РФ на Угледар
Картаполов: ВСУ бронегруппами пытаются прорвать оборону Сватово — Кременной
Кулеба призвал "все страны требовать от России возвращения в "зерновую сделку"
Modern Diplomacy: власти Польши готовят вторжение на Западную Украину
Воздушная тревога в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Киеве и под Угледаром
Баширов: Уоллес тайно приезжал в Киев обсудить детали атаки на корабли ВМС РФ
Поддубный: "президентская бригада" ВСУ несёт потери на Угледарском направлении
Рожин: после атаки на Севастополь РФ может закрыть экспорт из Украины морем
Россия приостановила своё участие в "зерновой сделке" после атаки на Севастополь

Daily Mail: личный телефон Лиз Трасс взломали "шпионы Путина"

Мир

Личный телефон бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс был взломан "шпионами Путина" ради сверхсекретных подробностей переговоров с союзниками и личных сообщений, которыми она обменялась с Квартенгом. Об этом пишет Daily Mail.

Daily Mail: личный телефон Лиз Трасс взломали "шпионы Путина"

Издание заявляет, что кто-то получил доступ к переписке Трасс, и, как всегда, без всяких доказательств утверждает, что это были русские хакеры.

"Личный телефон Трасс был взломан агентами, подозреваемыми в работе на президента Путина. Они получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками, а также к личным сообщениям, которыми она обменивалась со своим близким другом Квази Квартенгом" — говорится в статье.

Отмечается, что взлом обнаружили ещё во время летней кампании руководства тори, когда Трасс была министром иностранных дел, однако детали тогда замял премьер Борис Джонсон.

По словам одного источника, телефон был настолько сильно скомпрометирован, что теперь он помещен в запертый сейф в безопасном правительственном месте.

Сообщения, которые попали в чужие руки, включали критику Джонсона со стороны Трасс и Квартенга, что привело к потенциальному риску шантажа. Также считается, что они включали в себя весьма деликатные дискуссии со старшими министрами иностранных дел о конфликте на Украине, включая споры о поставках оружия, заключает таблоид.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Силовые структуры
ВС РФ ударили по польским наёмникам с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев
Силовые структуры
Спецназ НМ ДНР уничтожил 22 бойца ВС Украины у Донецкого аэропорта
Силовые структуры
Кадыров: после операции "Возмездие" сатанистам не до контратак — 650 трупов
Подоляка: Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
Силовые структуры
Подоляка: Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
Последние материалы
Daily Mail: личный телефон Лиз Трасс взломали "шпионы Путина"
Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о начале наступления ВС РФ на Угледар
Картаполов: ВСУ бронегруппами пытаются прорвать оборону Сватово — Кременной
Кулеба призвал "все страны требовать от России возвращения в "зерновую сделку"
Modern Diplomacy: власти Польши готовят вторжение на Западную Украину
Воздушная тревога в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Киеве и под Угледаром
Баширов: Уоллес тайно приезжал в Киев обсудить детали атаки на корабли ВМС РФ
Поддубный: "президентская бригада" ВСУ несёт потери на Угледарском направлении
Рожин: после атаки на Севастополь РФ может закрыть экспорт из Украины морем
Россия приостановила своё участие в "зерновой сделке" после атаки на Севастополь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников