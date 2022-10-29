Daily Mail: личный телефон Лиз Трасс взломали "шпионы Путина"

Личный телефон бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс был взломан "шпионами Путина" ради сверхсекретных подробностей переговоров с союзниками и личных сообщений, которыми она обменялась с Квартенгом. Об этом пишет Daily Mail.

Издание заявляет, что кто-то получил доступ к переписке Трасс, и, как всегда, без всяких доказательств утверждает, что это были русские хакеры.

"Личный телефон Трасс был взломан агентами, подозреваемыми в работе на президента Путина. Они получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками, а также к личным сообщениям, которыми она обменивалась со своим близким другом Квази Квартенгом" — говорится в статье.

Отмечается, что взлом обнаружили ещё во время летней кампании руководства тори, когда Трасс была министром иностранных дел, однако детали тогда замял премьер Борис Джонсон.

По словам одного источника, телефон был настолько сильно скомпрометирован, что теперь он помещен в запертый сейф в безопасном правительственном месте.

Сообщения, которые попали в чужие руки, включали критику Джонсона со стороны Трасс и Квартенга, что привело к потенциальному риску шантажа. Также считается, что они включали в себя весьма деликатные дискуссии со старшими министрами иностранных дел о конфликте на Украине, включая споры о поставках оружия, заключает таблоид.