В 2023 году Европейский союз собирается передать Киеву часть финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов, пишет Politico.
По информации издания, властям Украины необходимо краткосрочное финансирование со стороны ЕС. Отмечается, что европейские лидеры хотят оперативно и регулярно предоставлять деньги Киеву в следующем году.
"В четверг, 3 ноября, Евросоюз обсудит, где найти 18 миллиардов евро для кредитов и грантов", — сказано в материале.
Как поясняет газета, ЕС планирует ежеквартально направлять средства на Украину.
Ранее украинский лоббист Дэниел Вайдич, приближённый к официальному Киеву, заявил, что президент страны Владимир Зеленский боится потерять финансовую поддержку от Вашингтона в случае победы республиканской партии на выборах в американский Конгресс. Он также подчеркнул: руководитель США Джо Байден уже сейчас не в силах оказывать ту помощь, которую от него требует киевский режим.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.