Politico: в 2023 году Евросоюз планирует помогать Украине кредитами и грантами

В 2023 году Европейский союз собирается передать Киеву часть финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов, пишет Politico.

По информации издания, властям Украины необходимо краткосрочное финансирование со стороны ЕС. Отмечается, что европейские лидеры хотят оперативно и регулярно предоставлять деньги Киеву в следующем году.

"В четверг, 3 ноября, Евросоюз обсудит, где найти 18 миллиардов евро для кредитов и грантов", — сказано в материале.

Как поясняет газета, ЕС планирует ежеквартально направлять средства на Украину.

Ранее украинский лоббист Дэниел Вайдич, приближённый к официальному Киеву, заявил, что президент страны Владимир Зеленский боится потерять финансовую поддержку от Вашингтона в случае победы республиканской партии на выборах в американский Конгресс. Он также подчеркнул: руководитель США Джо Байден уже сейчас не в силах оказывать ту помощь, которую от него требует киевский режим.