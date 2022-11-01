Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кандидат в сенаторы США Сэйр выступила за прекращение поставок оружия Украине
Безсонов: активизировались бои на Угледарском направлении
МАГАТЭ проверяет объекты Украины на следы "грязной бомбы"
Кнутов: участие польских ЧВК в СВО на Украине грозит войной России и НАТО
Пушилин: на Угледарском направлении продолжается продвижение союзных войск
Суконкин заявил, что ВСУ используют подлую тактику ракетных обстрелов
Bloomberg: Катар угрожает лишить ЕС газа из-за России
Коц: Вашингтон приготовил Киеву неожиданный "подарок" в виде устаревшей техники
AT: телефон Трасс указывает на причастность Британии и США к подрывам на СП

Украинский лоббист Вайдич: Зеленский боится лишиться финансирования от США

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться финансовой поддержки со стороны США. Об этом заявил украинский лоббист, контактирующий с представителями киевского режима, Дэниел Вайдич.

Украинский лоббист Вайдич: Зеленский боится лишиться финансирования от США

По его словам, победа республиканцев на выборах в американский Конгресс может привести к сокращению объёмов западной помощи для ВСУ.

"В Киеве понимают, что придётся работать с республиканской партией, объясняя, что поддержка Украины не должна ограничиваться одними лишь пушками", — приводит комментарий Вайдича издание Politico.

Кроме того, лоббист отметил, что киевскому режиму снова понадобятся деньги от Вашингтона, если атаки ВС РФ на объекты критической инфраструктуры будут продолжены. Он также подчеркнул: уже сейчас Зеленский просит у американского лидера Джо Байдена такую помощь, которую США не в силах оказать.

Ранее лидер меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин МакКарти сообщил, что Штаты сократят поддержку Киева в случае победы республиканцев на выборах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Мир. Новости мира
Решение Амстердама по санкциям против РФ вызвало истеричную реакцию Моровецкого
Силовые структуры
В Киеве готовили убийства министра обороны и главы разведки Украины
Сергей Лебедев Чарли Чаплин хотел жить с русскими в мире и критиковал власть США Сергей Лебедев Андрей Николаев Европу не волнует, что украинское зерно может быть опасно для жизни Андрей Николаев Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова
Силовые структуры
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Мир. Новости мира
Кедми заявил, что события ноября на Украине повлияют на всё человечество
МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова
Силовые структуры
МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова
Последние материалы
Коц: Вашингтон приготовил Киеву неожиданный "подарок" в виде устаревшей техники
AT: телефон Трасс указывает на причастность Британии и США к подрывам на СП
Politico: в 2023 году Евросоюз планирует помогать Украине кредитами и грантами
FA: Киеву придётся отказаться от части территорий ради перемирия с Россией
В Полтаве после удара по энергообъекту — мощный пожар, взрывы в Никополе
Евгений Пригожин сообщил, что не намерен пополнять ряды чиновников
Володин: Зеленский показал террористическую сущность киевского режима
Глава Минфина Свантессон: Швецию ждёт "мрачная зима"
Украинский лоббист Вайдич: Зеленский боится лишиться финансирования от США
Генерал Гурулёв: у России достаточно ракет, чтобы поставить Украину "на колени"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников