Президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться финансовой поддержки со стороны США. Об этом заявил украинский лоббист, контактирующий с представителями киевского режима, Дэниел Вайдич.
По его словам, победа республиканцев на выборах в американский Конгресс может привести к сокращению объёмов западной помощи для ВСУ.
"В Киеве понимают, что придётся работать с республиканской партией, объясняя, что поддержка Украины не должна ограничиваться одними лишь пушками", — приводит комментарий Вайдича издание Politico.
Кроме того, лоббист отметил, что киевскому режиму снова понадобятся деньги от Вашингтона, если атаки ВС РФ на объекты критической инфраструктуры будут продолжены. Он также подчеркнул: уже сейчас Зеленский просит у американского лидера Джо Байдена такую помощь, которую США не в силах оказать.
Ранее лидер меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин МакКарти сообщил, что Штаты сократят поддержку Киева в случае победы республиканцев на выборах.
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