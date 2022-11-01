Украинский лоббист Вайдич: Зеленский боится лишиться финансирования от США

Президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться финансовой поддержки со стороны США. Об этом заявил украинский лоббист, контактирующий с представителями киевского режима, Дэниел Вайдич.

По его словам, победа республиканцев на выборах в американский Конгресс может привести к сокращению объёмов западной помощи для ВСУ.

"В Киеве понимают, что придётся работать с республиканской партией, объясняя, что поддержка Украины не должна ограничиваться одними лишь пушками", — приводит комментарий Вайдича издание Politico.

Кроме того, лоббист отметил, что киевскому режиму снова понадобятся деньги от Вашингтона, если атаки ВС РФ на объекты критической инфраструктуры будут продолжены. Он также подчеркнул: уже сейчас Зеленский просит у американского лидера Джо Байдена такую помощь, которую США не в силах оказать.

Ранее лидер меньшинства в палате представителей Конгресса Кевин МакКарти сообщил, что Штаты сократят поддержку Киева в случае победы республиканцев на выборах.