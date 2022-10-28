Читатели Welt потребовали не публиковать заявления Зеленского: "Новый Гитлер"

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Россию с нацистским режимом. Читатели издания Welt прокомментировали слова лидера Незалежной и назвали его "новым Гитлером".

"Как немецкие СМИ до сих пор распространяют его оскорбительные заявления? Вы потеряли всякое уважение. Этого парня нужно отменить", — написал один из пользователей Сети.

Другой комментатор подчеркнул, что Зеленский является самым известным нацистом современного мира.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.