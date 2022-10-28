Журналист из Венгрии Штир: Путин тонко понимает происходящие в ЕС процессы

Российскому лидеру Владимиру Путину свойственно тонкое понимание всех процессов, которые происходят на территории европейских стран. Об этом сообщил журналист из Венгрии, участник Валдайского клуба Габор Штир.

По его мнению, венгерские политики поступили правильно, заключив долгосрочный контракт с РФ на поставки голубого топлива. Это позволит стране благополучно пережить холодный период, считает журналист.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: Путин на "Валдае-2022" послал "месседж" Европе о том, что ей понадобится много денежных средств зимой из-за роста стоимости газа на мировых рынках.

Как пояснил Штир, власти Венгрии отказываются поддерживать потолок цен на голубое топливо из РФ, ведь они действуют в интересах народа.