В комитете Европарламента заявили, что якобы ОДКБ и Россия, в частности, "недостаточно" обеспечивают безопасность Армении. Парламентарии уверены, что Еревану необходимо "диверсифицировать партнёрство".
Так, в документе ЕП также отметили, что ситуация на Украине якобы очень усложняет ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе.
"Европарламент призывает Армению рассмотреть возможность диверсификации своих партнёрских отношений в сфере безопасности, поскольку её давняя ориентация на Россию и её союзников по Организации Договора о коллективной безопасности оказалась недостаточной", — цитирует выдержку из резолюции RT.
Как подчеркнули европарламентарии, Евросоюз готов "с большей активностью" участвовать в вопросе затяжных конфликтов страны.
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