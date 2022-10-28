В ЕП раскритиковали ОДКБ за "недостаточную поддержку" Армении

В комитете Европарламента заявили, что якобы ОДКБ и Россия, в частности, "недостаточно" обеспечивают безопасность Армении. Парламентарии уверены, что Еревану необходимо "диверсифицировать партнёрство".

Так, в документе ЕП также отметили, что ситуация на Украине якобы очень усложняет ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе.

"Европарламент призывает Армению рассмотреть возможность диверсификации своих партнёрских отношений в сфере безопасности, поскольку её давняя ориентация на Россию и её союзников по Организации Договора о коллективной безопасности оказалась недостаточной", — цитирует выдержку из резолюции RT.

Как подчеркнули европарламентарии, Евросоюз готов "с большей активностью" участвовать в вопросе затяжных конфликтов страны.