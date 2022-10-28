Hill: Запад имеет слабое представление о целях Украины

Представление о целях Украины, её потерях, а также о ходе боевых действий у Запада имеется очень скромное. Такое мнение высказал директор Центра разведки и глобальных отношений США Джошуа Хумински в статье издания The Hill.

Он считает, что информационное пространство Киев вполне успешно контролирует. И это, скорее всего, для западных союзников создаёт ложную картину.

Вопрос о том, чем должен закончиться конфликт, Запад намеренно игнорирует, чтобы не спровоцировать споры среди союзников, добавил эксперт.

"Если Германия и Франция действительно расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польшей, а также США и Великобританией, единству грозит раскол, который откроет новые возможности для России", — заявил автор публикации.

Ранее в Греции предположили, что американцы хотят заставить страну воевать вместо них на Украине.