Sohu: Россия ответила контратакой на провокации НАТО, командовал Путин

Россия дала решительный и эффективный ответ на провокации НАТО. Несколько дней назад Североатлантический альянс начал масштабные учения по ядерному сдерживанию под названием "Стойкий полдень".

В НАТО подчёркивают, что учения, в которых задействованы представители 14 государств, носят плановый характер, проводятся ежегодно. Однако эксперты китайского издания Sohu полагают, что действия Запада следует расценивать как провокацию в отношении России.

И ответ Москвы не замедлил себя ждать, полагает китайское издание. В России провели учения сил стратегического сдерживания.

"РФ задействовала в маневрах различные виды вооружения, что стало крайне неприятным сигналом для Соединённых Штатов и их союзников по НАТО", — отмечается в статье Sohu (перевод "ПолитРоссия").

Российские военные в ходе учений осуществили пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал", а силами подводного флота РФ были проведены стрельбы ракетами "Калибр" и "Циркон". Также были протестированы межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Особо китайские эксперты отметили тот факт, что стратегические учения "Гром" были проведены под руководством президента России, который лично наблюдал за их ходом из ситуационного центра.

Пуски ракет, которые были проведены ВС России, в статье китайского издания были названы эффектными.

Стоит заметить, что Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил. В Пентагоне названия российские учения "рутинными". И отметили, что Россия проводит их ежегодно.