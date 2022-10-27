Председатель правления российской газовой компании ПАО "Новатэк", председатель совета директоров холдинга "Сибур" Леонид Михельсон уверен, что дефицит на рынке СПГ обещает Европе тяжёлые зимы, сообщают РИА Новости. Текущая, возможно, будет самой легкой из ближайших трёх, предположил Михельсон.
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